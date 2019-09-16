بالفيديو: ما الفترة المتبقية لإنشاء مشروع ماء البصرة؟

مئتا الف كيلو متر مكعب، هي سعة انتاج المياه الصالحة للشرب في حال اتمام هذا المشروع، بحسب المعنيين الذين اكدوا ان المدة الزمنية لانجاز المرحلة الاولى لا تتجاوز العامين.

وشهدت عدة محافظات جنوبية في الفترة الماضية وعلى وجه التحديد محافظة البصرة، خروج اعداد كبيرة بتظاهرات على خلفية قلة المياه الصالحة للشرب.



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