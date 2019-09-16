بعد ازمة المياه التي اجتاحت عددا من المحافظات خلال الفترة الماضية، والتي تسببت بغضب المواطنين، لا سيما في المحافظات الجنوبية، وقعت جهات حكومية وبالتعاون مع شركات اجنبية عقدا لاتمام مشروع ماء البصرة بمرحلته الاولى. هذا المشروع سيوفر، في حال اتمامه، كميات كافية من المياه للمواطن البصري.
مئتا الف كيلو متر مكعب، هي سعة انتاج المياه الصالحة للشرب في حال اتمام هذا المشروع، بحسب المعنيين الذين اكدوا ان المدة الزمنية لانجاز المرحلة الاولى لا تتجاوز العامين.
وشهدت عدة محافظات جنوبية في الفترة الماضية وعلى وجه التحديد محافظة البصرة، خروج اعداد كبيرة بتظاهرات على خلفية قلة المياه الصالحة للشرب.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
وشهدت عدة محافظات جنوبية في الفترة الماضية وعلى وجه التحديد محافظة البصرة، خروج اعداد كبيرة بتظاهرات على خلفية قلة المياه الصالحة للشرب.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ما الفترة المتبقية لإنشاء مشروع ماء البصرة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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