بالفيديو: الشارع العراقي ناقم على أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية

نقمة الشارع العراقي وامتعاضه من اداء الحكومتين التشريعية والتنفيذية، كان هو الحافز الاخر الذي دفع بالبرلمان للتحرك لاستضافة الوزراء ومن ثم استجوابهم بحسب نواب اخرين.

وتأتي الاستجوابات هذه على خلفية اعلان الحكومة نسبة انجاز قالت بانها بلغت تسعة وسبعين فاصلة خمسة، في وقت خرج فيه البرلمان نافيا تلك النسبة، ومبينا الحقيقة وعلى لسان اللجنة المشكلة المختصة بانها ست وثلاثون فاصلة خمسة، اي ما يعادل اقل من نصف ما اعلنته الحكومة الحالية.



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