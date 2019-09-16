بالفيديو: الشارع العراقي ناقم على أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية

يبدو ان الفصل التشريعي الجديد سيكون صعبا على وزراء حكومة عادل عبد المهدي، بعد كشف العديد من النواب داخل قبة البرلمان نيتهم لاستجواب عدد من الوزراء على خلفية ملفات فساد، وتلكؤ بانجاز المشاريع، والبرنامج الحكومي المفترض انجازه بمدد محددة.
وتأتي الاستجوابات هذه على خلفية اعلان الحكومة نسبة انجاز قالت بانها بلغت تسعة وسبعين فاصلة خمسة، في وقت خرج فيه البرلمان نافيا تلك النسبة، ومبينا الحقيقة وعلى لسان اللجنة المشكلة المختصة بانها ست وثلاثون فاصلة خمسة، اي ما يعادل اقل من نصف ما اعلنته الحكومة الحالية.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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