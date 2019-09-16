الداخلية تعلن اعتقال اربعة متهمين يرمون انفسهم امام العجلات لافتعال حادث دهس

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن اعتقال اربعة متهمين يرمون انفسهم امام العجلات لافتعال حادث دهس، مبينة انهم اعترفوا بقيامهم بـ15 عملية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز مكتب الخضراء لمكافحة الاجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد القت القبض على أربعة متهمين لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال رمي انفسهم امام العجلات وافتعال حادث دهس ومساومة سائق العجلة على مبلغ من المال او تهديده بالفصل العشائري".

واضاف انه "تم التحقيق معهم واعترفوا صراحة بقيامهم بخمسة عشر عملية نصب واحتيال مختلفة"، مشيرا الى ان "الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص الذي قرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٥٦ ق.ع) حيث اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم".