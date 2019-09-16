استخدمي زيت الكافور للتخلص من حب الشباب!

هل تستخدمين زيت الكافور في روتينك الجمالي؟!! أعتقد بأنك ستفعلين ذلك بعد قراءة هذا المقال لاسيما وإن كنت مراهقة أو حتى سيدة تعاني من الحبوب.

وللتعرف أكثر على زيت الكافور عليك أولاً معرفة فوائده الكبيرة على البشرة، الشعر والجسم بأكمله. ولذلك قد تجدين الكثير من مستحضرات التجميل العالمية التي تعتمد على زيت الكافور في مكوناتها.

فزيت الكافور يستخدم في التخلص من حب الشباب نظرًا لاحتوائه على مواد مطهرة تقضي على البكتيريا والفطريات المكونة للحبوب، فضلًا عن رائحته العطرة إذا قمت باستخدامه في حمامك الدافئ، إضافة إلى دخوله في الكثير من وصفات العناية بالشعر وعلاج مشاكله.

Advertisements





وللتخلص من حبوب الشباب باستخدام زيت الكافور ذي الفوائد المتعددة تعلمي الوصفة التالية: وللتخلص من حبوب الشباب باستخدام زيت الكافور ذي الفوائد المتعددة تعلمي الوصفة التالية:

المكونات: