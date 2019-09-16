النفط توقع مذكرة المبادئ مع شركة هولندية لانشاء جزيرة صناعة في البصرة

أعلنت وزارة النفط العراقية، الاثنين، عن توقيعها مذكرة المبادى مع شركة هولندية لانشاء جزيرة صناعية في المياه الاقليمة في البصرة، مبينة ان المشروع من شانها إضافة طاقة خزنية مقدارها 6 مليون برميل وطاقة تصديرية 3 مليون برميل باليوم.
يتبع..
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