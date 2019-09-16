الحكمة النيابية تدعو لاستضافة وزير الصحة المستقيل لمعرفة اسباب استقالته

دعت كتلة الحكمة البرلمانية، الاثنين، الى استضافة وزير الصحة المستقيل علاء العلوان في البرلمان لمعرفة اسباب استقالته، فيما اعتبرت ان منح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اجازة مفتوحة للعلوان "تصرف غير مسؤول".

وقال رئيس الكتلة النائب فالح الساري في مؤتمر صحفي عقده مع نواب الحكمة وحضرته الخليج 365، "اننا في الوقت الذي نثمن فيه الموقف الشجاع لوزير الصحة المستقيل علاء العلوان، ندعو لاستضافته في مجلس الناوب لمعرفة اسباب استقالته والضغوط التي مورست عليه من بعض الجهات ومن هي تلك الجهات".

وطالب الساري بـ"تشكيل لجنة تحقيق بهذا الشأن لمعرفة الدوافع للاستقالة"، لافتا الى ان "موقف رئيس الوزراء بمنح العلوان اجازة مفتوحة هو تصرف غير مسؤول وكان الاجدر التحري عن اسباب الاستقالة".

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يذكر ان وزير الصحة علاء العلوان قدم امس الاحد، استقالته من منصبه، فيما قدم شكره للرئاسات الثلاث وللجميع على ما قدموه من دعم له.

فيما أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري، عن رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالة وزير الصحة علاء العلوان، مبينا أنه قام بمنحه اجازة مفتوحة.