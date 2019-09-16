وزير النقل: نسعى لإعادة الترانزيت عبر العراق براً مع مختلف الجهات

وقالت وزارة النقل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير النقل عبد الله لعيبي ترأس، اجتماعاً للجنة الترانزيت العليا لوضع التعليمات الخاصة بعمليات النقل وفق الجدوى الاقتصادية والسياسية للبلد، بحضور أعضاء اللجنة وكيل الوزارة الفني ومدير عام الدائرة الفنية وعضو وزارة الدفاع والداخلية/ وزارة التجارة/ وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك".وأضاف البيان، أن "الاجتماع الاول للجنة ناقش ورقة عمل لوضع آلية وضوابط جديدة لعملية العبور بالترانزيت تتوافق مع الضوابط المعمول بها في باقي دول العالم من حيث محاور أوزان الشاحنات والسرعة المتفقة عليه".

وذكر لعيبي، بحسب البيان، أن "الترانزيت من المواضيع المهمة التي تعمل عليها وزارة النقل كونه حلقة إضافية مهمة تقوي مفاصل اقتصاد البلد من الشمال إلى جنوب والتي ستؤول بالفائدة لزيادة إيرادات خزينة الدولة".



وتابع: "بعد أن أصبح العراق ممراً ملاحياً جوياً، اليوم نضع لبنات نظام الترانزيت البري للعراق ليصبح الممر البري الأمن للبضائع والمسافرين ونسعى جدياً لإعادة الترانزيت عبر البلاد مع مختلف الجهات بعد توقفه منذ عام 2013".

وأكد، أن "العراق يمتلك موقعاً جغرافياً مهماً بين الدول يوجب علينا استغلال هذا الموقع في تفعيل التبادل التجاري بين دول الجوار وتنشيط الجانب الاقتصادي العراقي فهو يملك أكثر من ممر واحد" مشيراً إلى "رغبة الحكومة العراقية في تنشيط حركة الترانزيت براً، كما تم تنشيط ونجاح العمل به جواً".