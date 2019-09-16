شيرين عبد الوهاب تغرّد لعاصي الحلاني وتعليقات حول شائعات حملها

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التزاماً بسياستها الأخيرة بعدم الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي إلا لتقديم "الواجبات الاجتماعية الملحة"، عادت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى حسابها على موقع تويتر من أجل النجم اللبناني عاصي الحلاني زميلها السابق في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، ووجهت له رسالة مؤثرة بعد تعرضه لوعكة صحية إثر سقوطه من أعلى الحصان.
وغردت شيرين عبر حسابها الشخصي بموقع توتير، قائلة: ألف سلامة على الصديق الغالي والحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله تكون بخير وتقوم بالسلامة لبيتك وجمهورك اللي بيحبك". بينما جاءت أغلب تعليقات جمهورها متسائلة حول سر غياب شيرين وبالغ بعضهم مؤكدا أنه صار ينتظر حدوث مصائب لنجوم الفن حتى تعود شيرين للتغريد، في إشارة لظهورها السابق بعد غياب طويل لمواساة النجم أحمد السعدني بعد وفاة طليقته وأم أولاده، ورفضت التعقيب على التعليقات المتتالية.
يذكر ان شقيق شيرين نفى أكثر من مرة أنباء حملها كما نفى تواجدها في أمريكا لافتاً إلى أنها تقضى عطلة طويلة في لندن للاستجمام، وهدد بتحريك الدعاوى القضائية ضد أي شخص يروج شائعات عن شقيقته.
محمد عبد الوهاب شقيق شيرين، اختار التعليق على شائعة الحمل عبر حسابه بموقع الفيسبوك قائلا: والمصحف، والإنجيل، والتوراة شيرين مش حامل.
و ظهرت شيرين عبد الوهاب أكثر من مرة بوزن زائد، وبعد ظهورها مباشرة تنطلق شائعات الحمل، ولم تعلق شيرين على هذه الأنباء، إلا مرة واحدة لبرنامج MBCTrending ، أكدت فيها أنها ستحمل، فور وضع زميلتها اللبنانية نانسي عجرم حملها، مؤكدة أنه لا يصح ان تنشغل نجمات الغناء جميعاً بالحمل والولادة في نفس الوقت، وقالت: ماينفعش كل المطربات يحملوا فى نفس الوقت، لازم بالدور، كفاية نانسى عجرم تقوم بالسلامة.. أيوة أنا نيكست.
ونفى الفنان حسام حبيب صحة كل الشائعات التي أكدت حمل زوجته المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، وسفرهما إلى أمريكا لاستقبال مولودهما الأول، تمهيداً لمنحه الجنسية الأمريكية، وقال حبيب في مكالمة هاتفية مع برنامج " إي تي بالعربي"، أن ما تردد بخصوص حمل شيرين مجرد شائعات كاذبة، كما أنهما كانا في لندن وليس أمريكا.
حسام لم يظهر بصوته ولكن حسب البرنامج نفى في اتصال هاتفي مع فريق الإعداد أنباء الحمل، كما نفى على شائعات تواجده برفقة شيرين في أمريكا، بينما لم يعقب على السؤال الخاص بأسباب غيابها عن الحفلات والمهرجانات الغنائية في صيف 2019، وسر ابتعادها عن منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
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