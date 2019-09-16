شيرين عبد الوهاب تغرّد لعاصي الحلاني وتعليقات حول شائعات حملها

وغردت شيرين عبر حسابها الشخصي بموقع توتير، قائلة: ألف سلامة على الصديق الغالي والحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله تكون بخير وتقوم بالسلامة لبيتك وجمهورك اللي بيحبك". بينما جاءت أغلب تعليقات جمهورها متسائلة حول سر غياب شيرين وبالغ بعضهم مؤكدا أنه صار ينتظر حدوث مصائب لنجوم الفن حتى تعود شيرين للتغريد، في إشارة لظهورها السابق بعد غياب طويل لمواساة النجم أحمد السعدني بعد وفاة طليقته وأم أولاده، ورفضت التعقيب على التعليقات المتتالية.

شيرين عبد الوهاب تجاهلت بنفس الوقت أنباء تم تسريبها مساء السبت من مصدر ادعى قربه من زوجها المطرب حسام حبيب، وأكدت أنها كانت حامل بالفعل ولكنها فقدت حملها في الشهر الرابع داخل إحدى المستشفيات الأمريكية، وأكد المصدر نفسه أن شيرين ستعود إلى القاهرة قريباً برفقة زوجها وشقيقها، وإنها لم تكن متواجدة في لندن كما قال شقيقها.

يذكر ان شقيق شيرين نفى أكثر من مرة أنباء حملها كما نفى تواجدها في أمريكا لافتاً إلى أنها تقضى عطلة طويلة في لندن للاستجمام، وهدد بتحريك الدعاوى القضائية ضد أي شخص يروج شائعات عن شقيقته.

محمد عبد الوهاب شقيق شيرين، اختار التعليق على شائعة الحمل عبر حسابه بموقع الفيسبوك قائلا: والمصحف، والإنجيل، والتوراة شيرين مش حامل.

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و ظهرت شيرين عبد الوهاب أكثر من مرة بوزن زائد، وبعد ظهورها مباشرة تنطلق شائعات الحمل، ولم تعلق شيرين على هذه الأنباء، إلا مرة واحدة لبرنامج MBCTrending ، أكدت فيها أنها ستحمل، فور وضع زميلتها اللبنانية نانسي عجرم حملها، مؤكدة أنه لا يصح ان تنشغل نجمات الغناء جميعاً بالحمل والولادة في نفس الوقت، وقالت: ماينفعش كل المطربات يحملوا فى نفس الوقت، لازم بالدور، كفاية نانسى عجرم تقوم بالسلامة.. أيوة أنا نيكست.