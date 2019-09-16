نائب يستبعد حسم ملف الدرجات الخاصة في الموعد المحدد

استبعد النائب عن تيار الحكمة جاسم بخاتي، الاثنين، حسم ملف الدرجات الخاصة في الرابع والعشرين من الشهر المقبل، مشيراً إلى أن التقاطعات والمحاصصة والتأثيرات السياسية كانت وما زالت المعطل الأساس لحسم هذا الملف المهم.
وأضاف بخاتي، أن "المحاصصة قائمة وتمثيل المكونات موجود والتأثيرات السياسية أيضاً حاضرة، ما يجعل تلك الظروف المعطل الأساس لحسم تلك الدرجات بالوقت المحدد"، لافتاً إلى أن "بعض الكتل الكبيرة هيمنت على أغلب المناصب والمواقع وتسعى لاستكمال هيمنتها على ما تبقى من مناصب ودرجات خاصة".
وتابع، أن "هذا الوضع يثير قلقنا وقلق الكتل الصغيرة التي تشعر بالاقصاء والتهميش"، مرجحاً أن "لا يتم حسم تلك الدرجات في الوقت الذي حدده البرلمان في الرابع والعشرين من الشهر المقبل نتيجة لحجم الصراعات والتقاطعات الموجودة بين القوى السياسية".
وكان مجلس النواب صوت، الاثنين (8 تموز 2019)، على التعديل الأول لموازنة 2019 والمتضمن إلزام الحكومة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية، في موعد أقصاه 24/10/2019.
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