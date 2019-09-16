نائب يستبعد حسم ملف الدرجات الخاصة في الموعد المحدد

وقال بخاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "الدرجات الخاصة تنقسم إلى قسمين، أولها المدراء العامون وهي من صلاحيات مجلس الوزراء لتثبيتهم، أم الأخرى فهي وكلاء الوزراء والهيئات المستقلة ويتم اختيارهم من قبل رئيس الوزراء والمصادقة عليهم من البرلمان"، مبيناً أن "هناك تقاطعات كبيرة قد تحصل خلال التفاهمات لحسم تلك الدرجات".وأضاف بخاتي، أن "المحاصصة قائمة وتمثيل المكونات موجود والتأثيرات السياسية أيضاً حاضرة، ما يجعل تلك الظروف المعطل الأساس لحسم تلك الدرجات بالوقت المحدد"، لافتاً إلى أن "بعض الكتل الكبيرة هيمنت على أغلب المناصب والمواقع وتسعى لاستكمال هيمنتها على ما تبقى من مناصب ودرجات خاصة".

وتابع، أن "هذا الوضع يثير قلقنا وقلق الكتل الصغيرة التي تشعر بالاقصاء والتهميش"، مرجحاً أن "لا يتم حسم تلك الدرجات في الوقت الذي حدده البرلمان في الرابع والعشرين من الشهر المقبل نتيجة لحجم الصراعات والتقاطعات الموجودة بين القوى السياسية".



وكان مجلس النواب صوت، الاثنين (8 تموز 2019)، على التعديل الأول لموازنة 2019 والمتضمن إلزام الحكومة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية، في موعد أقصاه 24/10/2019.