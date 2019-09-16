اسرائيل تغلق المجال الجوي مع لبنان

ووفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن سلطات الطيران الإسرائيلية لم تعط أي تبرير لهذه الخطوة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن عمق المجال الجوي المغلق يمتد حتى مسافة 6 كيلو متر، مشيرة إلى أن القرار يشمل مطار "كريات شمونا"، وهي مستوطنة حدودية مع لبنان، ويستمر حتى صباح الثلاثاء.



وكان "حزب الله" أعلن عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في التاسع من ايلول الحالي في محيط بلدة رامية جنوبي لبنان.

جاء ذلك، بعدما سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة وانفجرت طائرة أخرى، فجر الـ25 من اب الماضي، في ضاحية بيروت الجنوبية التي تعد معقلا لـ"حزب الله".

