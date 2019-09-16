جنايات ذي قار:الإعدام لمدانين بجرائم قتل بدوافع إرهابية

قضت محكمة جنايات ذي قار، الاثنين، احكاماً بالاعدام شنقا حتى الموت بحق ثلاثة مدانين عن جرائم قتل مواطنين أبرياء بدوافع إرهابية.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "محكمة جنايات ذي قار قضت بالاعدام شنقا حتى الموت على مدان وفقا لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 عن جريمة الهجوم على مدينة المقدادية وخطف ثلاثة من سائقي السيارات ومن ثم قتلهم وبدوافع إرهابية".
وأضاف أن "المحكمة نفسها أصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت لمدان اقدم على خطف احد المواطنين ومن ثم قتله في قرية البازول في محافظة ديالى وبدوافع إرهابية".
وتابع أن "حكما بالاعدام شنقا حتى الموت صدر وفقا لاحكام المادة 406/1/أ،ج،ح من قانون العقوبات صدر بحق مدان ثالث عن جريمة قتل احد المواطنين مع سبق الاصرار والترصد وبدافع دنيء في محافظة بابل ناحية ابي غرق".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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