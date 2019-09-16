تظاهر العشرات من المواطنين، الاثنين، في منطقة الحمزة بالديوانية تأييداً للمحافظ زهير الشعلان.
وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن العشرات من اهالي منطقة الحمزة في الديوانية تظاهروا للمرة الثانية، اليوم، تاييدا للمحافظ زهير الشعلان.
وقرر مجلس محافظة الديوانية، اليوم الاحد، ترشيح جبير الجبوري لمنصب المحافظ، بعد ان طعن بجلسة اختيار زهير علي الشعلان محافظا للديوانية.
كانت هذه تفاصيل خبر العشرات من اهالي منطقة الحمزة بالديوانية يتظاهرون تأييدا للمحافظ الشعلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.