عبد المهدي يتلقى اتصالا من بومبيو

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، ان الاخير تلقى اتصالا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو. وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو". فيما افاد مصدر مطلع ان "الجانمبين بحثا الاوضاع السياسية والامنية التي تشهدها المنطقة اضافة الى تقوية العلاقات بين العراق والولايات المتحدة".



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