المفوضية تمنح اجازة تأسيس لحزب العدل والاصلاح العراقي

اعلن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات رياض البدران، ان مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات قرر منح اجازة التأسيس لحزب العدل والاصلاح العراقي.
وقال البدران في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجلس المفوضين يواصل النظر في طلبات تسجيل الاحزاب التي استكملت اجراءات التسجيل لغرض منحها اجازة التأسيس"، مبينا انه "منح اجازة التأسيس لحزب العدل والاصلاح العراقي لايفائه بالشروط الموضوعية والشكلية التي استوجبها قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015".
ودعا "الاحزاب السياسية التي لم تستكمل اجراءاتها الى الاسراع في استكمال متطلبات التسجيل لغرض منحها اجازة التأسيس".
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