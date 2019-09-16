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أطلع البيت الأبيض، الصحفيين على صور تظهر المواقع التي تعرضت للأضرار جراء الهجوم على منشآتين نفطيتين لشركة "أرامكو" في السعودية.
وأرفقت السلطات الأمريكية الصور بتعليق يفيد بأن 19 موقعا على الأقل للبنية التحتية الحيوية في معملي بقيق وهجرة خريص، ضربت بـ"دقة عالية"، 17 منها في بقيق.
وأضافت أن الهجوم نفذ بوسائل قدمت من إيران عبر أراضي العراق، وليس من اليمن.
ونقل الصحفيون عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "الأدلة تشير الآن إلى أن الهجوم شن بواسطة صواريخ كروز وليس بطائرات مسيرة حوثية".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض ينشر صورا تظهر آثار الهجوم على معملي أرامكو في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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