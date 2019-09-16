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البيت الأبيض ينشر صورا تظهر آثار الهجوم على معملي أرامكو في السعودية

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أطلع البيت الأبيض، الصحفيين على صور تظهر المواقع التي تعرضت للأضرار جراء الهجوم على منشآتين نفطيتين لشركة "أرامكو" في .

وأرفقت السلطات الأمريكية الصور بتعليق يفيد بأن 19 موقعا على الأقل للبنية التحتية الحيوية في معملي بقيق وهجرة خريص، ضربت بـ"دقة عالية"، 17 منها في بقيق.
وأضافت أن الهجوم نفذ بوسائل قدمت من إيران عبر أراضي العراق، وليس من اليمن.

 

ونقل الصحفيون عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "الأدلة تشير الآن إلى أن الهجوم شن بواسطة صواريخ كروز وليس بطائرات مسيرة حوثية".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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