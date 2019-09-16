الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية ارادة النصر الخامسة

وقال الحشد الشعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "قطعات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الاتحادية و بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية انطلقت، صباح اليوم، بعمليات إرادة النصر الخامسة التي تشمل مناطق شمال محافظة كربلاء المقدسة وجنوب محافظة الأنبار".

وأضاف، أن "العملية تهدف إلى تفتيش وتأمين الأودية والقرى والطرق الموجودة في المنطقة وتأمينها من تواجد خلايا تنظيم داعش".