الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية ارادة النصر الخامسة

انطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الاثنين، بعمليات إرادة النصر الخامسة التي تشمل مناطق شمال محافظة كربلاء المقدسة وجنوب محافظة الأنبار.
وقال الحشد الشعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "قطعات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الاتحادية و بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية انطلقت، صباح اليوم، بعمليات إرادة النصر الخامسة التي تشمل مناطق شمال محافظة كربلاء المقدسة وجنوب محافظة الأنبار".
وأضاف، أن "العملية تهدف إلى تفتيش وتأمين الأودية والقرى والطرق الموجودة في المنطقة وتأمينها من تواجد خلايا تنظيم داعش".
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