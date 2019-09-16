المالية النيابية تكشف عن تغيير هيكيلية الموازنة والغاء 'كلاسيكيتها'

وقال النائب احمد الصفار في حديث لـ الخليج 365، إن "مسودة مشروع الموازنة ما زالت لدى الحكومة وهناك لجنة حكومية منذ شهر ايار الماضي لاستكمال الموازنة"، مبينا انه "ولاول مرة فان اللجنة المكلفة باعداد الموازنة ضمت ممثلين عن مجلس النواب من اللجنة المالية النيابية في عملية تكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

واضاف الصفار، ان "هناك تعاونا وتنسيقا بغية تحقيق اعلى فائدة من الموازنة"، لافتا الى ان "مايقال عن وجود عجز بالموازنة يتجاوز السبعين تريليون دينار هو امر لم يثبت بشكل رسمي وربما يكون مبالغ فيه".

واشار الى ان "اللجنة المالية النيابية ستكون امام مهمة كبيرة في تشريع موازنة العام المقبل"، مشددا على "اننا باتجاه تغيير هيكيلية الموازنة وتحويلها من موازنة بنود تقليدية كلاسيكية الى موازنة برامج واداء".



واكد الصفار، ان "هناك تاكيد على الجانب الاستثماري وحسن استغلال الموارد والمال العام بالشكل الامثل، وهي بمجملها خطوات مهمة رغم اننا نعتقد ان الانتقال المفاجئ بهذا الشكل غير ممكن تماما"، موضحا أن "البدء بشكل تدريجي هو الخيار الامثل وهو ما بدأنا فعليا به بموازنة قطاعي الصحة والتربية وصولا الى التطبيق تباعا على القطاعات المتبقية".