الجيش يحرز لقب بطولة اندية العراق بكرة الماء

2019-09-15 | 23:09
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احرز فريق الجيش لقب بطولة اندية العراق لكرة الماء التي نظمها الاتحاد المركزي للسباحة في مسبح الشعب الاولمبي استمرت لأربعة ايّام بمشاركة ثمانية اندية هي الجيش و الشرطة و الاعظمية و الجنسية و السلام و الدفاع المدني و الحشد و غاز الشمال.
و اكد رئيس لجنة الحكام في اتحاد السباحة المركزي جاسم محمد في حديث للسومرية نيوز، ان "هذه النسخة من البطولة شهدت مشاركة واسعة من قبل الاندية بعد ان كانت المشاركة تقتصر على اربعة اندية فقط"، مبينا ان "نظام البطولة وفق التسقيط الفردي".
و تأتي هذه البطولة ضمن اجندة اتحاد السباحة بهيأته الادارية الجديدة في توسيع رقعة مشاركة الاندية في البطولات التي يقيمها الاتحاد في مختلف الفئات العمرية.
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