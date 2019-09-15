الجيش يحرز لقب بطولة اندية العراق بكرة الماء

و جاء لقب الجيش بفوزه على فريق الشرطة بخمسة أهداف لهديف فيما حل فريق الاعظمية بالمركز الثالث.

و اكد رئيس لجنة الحكام في اتحاد السباحة المركزي جاسم محمد في حديث للسومرية نيوز، ان "هذه النسخة من البطولة شهدت مشاركة واسعة من قبل الاندية بعد ان كانت المشاركة تقتصر على اربعة اندية فقط"، مبينا ان "نظام البطولة وفق التسقيط الفردي".



و تأتي هذه البطولة ضمن اجندة اتحاد السباحة بهيأته الادارية الجديدة في توسيع رقعة مشاركة الاندية في البطولات التي يقيمها الاتحاد في مختلف الفئات العمرية.