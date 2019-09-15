مكافحة الارهاب: لا صحة بخصوص مايتداول بشان نقل الساعدي

اعلن جهاز مكافحة الارهاب، الاحد، انه لا صحة بخصوص مايتداول بشان نقل الفريق الركن صباح الساعدي.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بخصوص مايتداول بشان نقل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، لايوجد اي صحة لهذا الخبر".

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واضاف انه "لم يصل الجهاز اي امر رسمي بخصوصه"، مشيرا الى ان "القائد يمارس مهامه بشكل طبيعي".

يذكر ان وسائل اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اليوم خبرا تضمن انه تم عزل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من مهامة رئيسا لجهاز مكافحة الارهاب.