التخطيط: متوسط انفاق الأسرة في العراق بلغ مليون و260 الف دينار شهرياً

اعلن وزير التخطيط نوري الدليمي، الاحد، ان متوسط انفاق الاسرة في العراق لسنة 2018 المدفوع بلغ مليون و260 الف دينار شهريا. وقال الدليمي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية ان "هذا الرقم لا يشمل الدعم الحكومي للبطاقة التموينية". واضاف انه "لا يشمل ايضا قيمة بدل الدور السكنية المملوكة للدولة".

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