لجنة الصحة تتعهد بزيادة مخصصات وزارة الصحة لشراء اجهزة جديدة بغسل الكلى

تعهدت لجنة الصحة النيابية، الاحد، بزيادة مخصصات وزارة الصحة لشراء اجهزة جديدة بغسل الكلى، مبينة ان هذه الاجهزة تساعد في تقديم خدمات اكبر للمصابين بالفشل الكلوي.

وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "لجنة الصحة والبيئة النيابية عقدت اليوم اجتماعا برئاسة رئيسها قتيبة الجبوري وبحضور اعضائها مع المسؤولين في وزارة الصحة حضره الوكيلين الفني والاداري للوزارة ومدراء عامين وممثلين عن الهيئات الاستشارية ومختصين، لمناقشة موضوع عقد (الديلزة) الخاص بتوسعة الخدمة للمرضى المصابين بالفشل الكلوي".

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واضافت انه "تم الاستماع في مستهل الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة الى شرح مفصل حول طبيعة الخدمة المقدمة من قبل الشركات المتخصصة بموضوع الغسل الدموي والغسل البروتيني والعراقيل التي تواجه الوزارة في هذا الصدد".

وابدت اللجنة "دعمها لتوجهات وزارة الصحة وتعاقداتها مع الشركات المختصة من اجل توسيع خدمة الغسل الكلوي عبر شراء اجهزة جديدة، فضلا عن توفير مستلزمات اخرى تضاف الى العقود المبرمة مثل سيارات الاسعاف وممرضين متدربين من خارج العراق"، متعهدة "النظر في امكانية زيادة مخصصات الوزارة الاستثمارية في مجال توفير خدمة غسل الكلى لغرض شراء اجهزة جديدة تساعد في تقديم خدمات اكبر للمصابين بالفشل الكلوي".