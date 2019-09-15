الجبوري: إذا لم يبادر عبدالمهدي بإيجاد حل للمغيبين سأذهب الى المحكمة الجنائية الدولية

وقال الجبوري خلال برنامج المناورة الذي تبثه السومرية، :"ألزمنا رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بالتحقيق في وجود 690 مغيباً من منطقة الصقلاوية في محافظة الانبار".

وأضاف أن "اللجنة التي شكلها العبادي أصدرت تقريرها وأكدت وجود ثلاث جهات قامت بتغييب أكثر من 690 شاباً من منطقة واحدة".



وأوضح الجبوري، أن "عبد المهدي مطالب بإيجاد صورة حل لملف المواطنين المغيبين من المناطق السنية"، مبيناً :" إذا لم يبادر رئيس الوزراء بإيجاد حلول لملف المغيبين سأذهب الى المحكمة الجنائية الدولية مع الوثائق التي امتلكها".

ولفت إلى ان "الدولة إذا لم تعالج هذا الوضع وتوقف الظلم، سنعمل من أجل توفير ملاذ آمن في مناطقنا تديره الأمم المتحدة".