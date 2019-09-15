دعا عضو جبهة الأنقاذ والتنمية مشعان الجبوري، الأحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إيجاد حلول للمواطنين "المغيبين" في المناطق المحررة، فيما تعهد بالذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية بحال عدم إيجاد صورة حل.
وأضاف أن "اللجنة التي شكلها العبادي أصدرت تقريرها وأكدت وجود ثلاث جهات قامت بتغييب أكثر من 690 شاباً من منطقة واحدة".
وأوضح الجبوري، أن "عبد المهدي مطالب بإيجاد صورة حل لملف المواطنين المغيبين من المناطق السنية"، مبيناً :" إذا لم يبادر رئيس الوزراء بإيجاد حلول لملف المغيبين سأذهب الى المحكمة الجنائية الدولية مع الوثائق التي امتلكها".
ولفت إلى ان "الدولة إذا لم تعالج هذا الوضع وتوقف الظلم، سنعمل من أجل توفير ملاذ آمن في مناطقنا تديره الأمم المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجبوري: إذا لم يبادر عبدالمهدي بإيجاد حل للمغيبين سأذهب الى المحكمة الجنائية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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