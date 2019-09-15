بالوثائق.. تفاصيل جديدة بشأن المغيبين في مناطق الانبار

كشف عضو جبهة الانقاذ والتنمية مشعان الجبوري وثائق تتضمن تفاصيل جديدة بشأن المغيبين في بعض مناطق الانبار. وتتضمن الوثائق التي كشفها الجبوري خلال برنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية، معلومات عن المغيبين وتحديداً من اهالي منطقتي السجر والصقلاوية. وأعلنت لجنة متابعة المغيبين والمختطفين، في (25 اب 2019)، عن عقد اجتماعها الاول برئاسة رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، مشددة على الكشف عن مصير الاف الاسماء التي غيبت في "ظروف غامضة". Advertisements وأدناه نص الوثائق:

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