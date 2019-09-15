مشعان الجبوري: أبو مهدي المهندس منع تدمير الشرقاط أثناء تحريرها

أكد عضو جبهة الإنقاذ والتنمية مشعان الجبوري، الأحد، ان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي منع تدمير مدينة الشرقاط أثناء عملية تحريرها.
وقال الجبوري خلال برنامج المناورة الذي تبثه السومرية، :"قاتلنا مع الحشد الشعبي عندما تعرض الوطن للخطر وفي تجاوز للطائفية في يوم، كان البعض يسمون انفسهم ثوار العشائر".
وأضاف "أننا قدمنا 700 شهيداً متجاوزاً للطائفية في المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش".
وأوضح الجبوري، :"قاتلت مع المهندس وله فضل كبير علينا، لأنه قلل الضرر على أهالي صلاح الدين ومنع تدمير الشرقاط أثناء عملية التحرير".
وأضاف "أننا قدمنا 700 شهيداً متجاوزاً للطائفية في المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش".
وأوضح الجبوري، :"قاتلت مع المهندس وله فضل كبير علينا، لأنه قلل الضرر على أهالي صلاح الدين ومنع تدمير الشرقاط أثناء عملية التحرير".
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