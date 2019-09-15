مشعان الجبوري: أبو مهدي المهندس منع تدمير الشرقاط أثناء تحريرها

وقال الجبوري خلال برنامج المناورة الذي تبثه السومرية، :"قاتلنا مع الحشد الشعبي عندما تعرض الوطن للخطر وفي تجاوز للطائفية في يوم، كان البعض يسمون انفسهم ثوار العشائر".

وأضاف "أننا قدمنا 700 شهيداً متجاوزاً للطائفية في المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش".



وأوضح الجبوري، :"قاتلت مع المهندس وله فضل كبير علينا، لأنه قلل الضرر على أهالي صلاح الدين ومنع تدمير الشرقاط أثناء عملية التحرير".