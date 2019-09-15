العشرات يتظاهرون في الديوانية تأييداً للمحافظ زهير الشعلان

تظاهر العشرات من المواطنين، الاحد، في الديوانية تأييداً للمحافظ زهير الشعلان.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن العشرات تظاهروا، قبل قليل، في قضاء الحمزة الشرقي تاييدا للمحافظ زهير الشعلان.

وقرر مجلس محافظة الديوانية، اليوم الاحد، ترشيح جبير الجبوري لمنصب المحافظ، بعد ان طعن بجلسة اختيار زهير علي الشعلان محافظا للديوانية.