ارتفاع حصيلة ضحايا حادث السير بين ذي قار والبصرة

افاد مصدر امني، الاحد، بارتفاع حصيلة ضحايا حادث السير بين محافظتي ذي قار والبصرة الى وفاة ثمانية اشخاص.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حصيلة ضحايا حادث السير الذي وقع بين محافظتي ذي قار والبصرة ارتفع الى ثماني وفيات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدفاع المدني تدخل وقام بانتشال الجثث باستخدام اجهزة القطع".



وكان مصدر امني افاد، اليوم الاحد، بمصرع ستة اشخاص واصابة اربعة بحادث سير بين محافظتي ذي قار والبصرة.