10 قتلى على الأقل بانفجار مفخخة شمال سوريا

أفادت مصادر سورية متعددة بمقتل 10 أشخاص على الأقل جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الراعي الواقعة شمال سوريا. ونقلت صحيفة "الوطن" السورية الرسمية عن مصادر محلية أن الانفجار، الذي وقع مساء اليوم الأحد، استهدف موقعا مزدحما في مدينة الراعي ما أدى إلى سقوط 10 قتلى وعدد كبير من الجرحى، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

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