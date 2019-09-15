أعلن قائد عمليات نينوى اللواء الركن حمد نامس الجبوري، الأحد، عن إلقاء القبض على خمسة عناصر من تنظيم "داعش" في الساحل الأيمن لمدينة الموصل. وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة مشتركة من افواج الطوارئ ومراكز الشرطة التابعة لقيادة شرطة نينوى وخلال تنفيذ واجب تفتيش، تمكنت من القاء القبض على ( خمسة متهمين ) اربعة منهم من عصابات داعش الارهابية المطلوبين للقضاء".



وأضاف أن "ثلاثة منهم كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند والرابع كان يعمل فيما يسمى بالامنية خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل والمتهم الخامس مطلوب بقضية تزوير"، مبيناً أنه "تم القبض عليهم في منطقة ( الهرمات ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد شرطة نينوى يعلن القبض على خمسة 'دواعش' في أيمن الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.