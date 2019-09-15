الحلبوسي يؤكد استعداد السلطة التشريعية لدعم الشركات الاستثمارية والخطط الحكومية

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب استقبل اليوم رئيس شركة "جي أي" الأميركية جون رايس، ورئيس فرعها في الشرق الأوسط جو انيس والوفد المرافق لهما".

واضاف المكتب، أن "الحلبوسي بحث خلال اللقاء ملف التعاون والشراكة مع العراق في مجال الطاقة، والتزامات الشركة بإعادة تأهيل المحطات الكهربائية، فضلًا عن توفير طاقة جديدة وإنشاء محطات تعمل بالغاز المصاحب، لضمان توفير الطاقة الكهربائية".



واكد الحلبوسي، على "استعداد السلطة التشريعية لدعم الشركات الاستثمارية والخطط الحكومية وبما يضمن تأمين احتياجات المواطنين وعجلة الإنتاج الصناعي والزراعي".

ودعا رئيس مجلس النواب شركة "جي أي" إلى "تقديم الخدمات الاجتماعية في المناطق التي تُنفَّذُ فيها مشاريع الطاقة الكهربائية، كبناء المدارس والمراكز الصحية، فضلا عن الشراكة مع الشركات المحلية وفق المعايير القياسية المعتمدة وتشغيل الأيدي العاملة العراقية".



من جهته قدَّم رئيس شركة "جي أي" الأميركية نبذة عن مشاريع الشركة لتأهيل قطاع الكهرباء في عموم مناطق البلاد، مؤكدا رغبته في "تعزيز التعاون والشراكة مع العراق".