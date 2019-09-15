16 عضواً بمجلس الديوانية يرشح جبير الجبوري لمنصب المحافظ

قرر 16 عضواً بمجلس محافظة الديوانية، الاحد، ترشيح جبير الجبوري لمنصب المحافظ. وقال مصدر بمجلس الديوانية في حديث لـ الخليج 365، إن "16 عضواً رشحوا رئيس المجلس جبير الجبوري محافظا للديوانية واختيار العضو فيصل النائلي بديلا عنه رئيسا للمجلس". من جانبه، افاد مراسل السومرية في المحافظة، إن مجلس الديوانية قرر الطعن بجلسة اختيار زهير علي الشعلان محافظا للديوانية. وكان مجلس الديوانية صوت في (5 اب 2019) على انتخاب زهير علي الشعلان محافظا للديوانية.

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