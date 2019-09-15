واشنطن تعزي العراق بحادث التدافع في كربلاء









اسماء السيد - قتل 36 شخصاً وجرح العشرات اليوم الثلاثاء في مدينة كربلاء جنوب بغداد خلال زيارة عاشوراء ذكرى مقتل الامام الحسين بن علي بن الي طالب التي يحييها الشيعة كل عام. وشارك فيها هذا العام، نحو 4 ملايين زائر.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن مقتل 36 شخصاً وإصابة 122 آخرين كحصيلة نهائية للحادثة التي انتشرت أنباء على وسائل اعلام عراقية ومواقع التواصل الاجتماعي عن سببها لوقوع انهيار في ارض المنطقة التي وقع فيها الحادث خلال "ركضة طويريج" التي تعقب قراءة قصة مقتل الامام الحسين، وتشارك فيها غالبية الزائرين بين مرقدي الحسين وأخيه العباس.

من جانبه، مصدر مسؤول في إعلام العتبة الحسينية لوسائل إعلام عراقية أن "ما جرى هو تدافع محدود أدى إلى بعض الإصابات، ولا صحة للمعلومات التي أشيعت عن وقوع انهيار في أرضية باب الرجاء أو سقوط زائرين في أحد سراديب الصحن الحسيني".

وأضاف المصدر في حديث مع وكالة ناس المحلية أن "كوادر العتبة تواصل تطويق تداعيات الحادثة ونقل الجرحى، بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الساندة".

وقال اللواء محسن كاظم معاون مدير الدفاع المدني في كربلاء، إن "ماحدث هو بعض تدافع نتيجة الأعداد الكبيرة من الزائرين، والذي أسفر عن وقوع بعض الإصابات.

Advertisements

تعزية أميركية

وقدمت السفارة الاميركية في بغداد تعازيها لعوائل القتلى بالحادثة من خلال بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك جاء فيه إن "السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر يتقدم بتعازيه القلبية لعوائل الذين فقدوا أرواحهم اليوم في كربلاء، نيابة عن سفارة الولايات المتحدة في بغداد".

وأضاف البيان: "نتقدم بتعازينا القلبية لعوائل القتلى، وتضامننا مع الجرحى في كربلاء اليوم. نأسف لهذه الخسارة المأساوية في الأرواح ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

وكانت قيادة عمليات الفرات الأوسط التابعة للجيش العراقي، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن نحو 4 ملايين شخص شاركوا الزيارة الدينية في كربلاء خلال الأيام الثلاثة الماضية، عازية حادثة التدافع إلى الزخم الكبير للزائرين.

يذكر أن المسلمين الشيعة في العراق وعدد من دول العالم يحتفلون بيوم عاشوراء كيوم حزن وعزاء وبكاء، فتُقام مجالس العزاء، وتُقام المحاضرات لعرض حادثة مقتل الإمام الحسين بن علي على الناس، أذ قُتل عام 61 هجرية الحسين بن علي بن أبي طالب وأصحابه ورجال أهل بيته في معركة كربلاء، منهم: فقُتِلَ من أهله بيته ابنه علي الأكبر، وأخوته وسبى أتباع الخليفة، وقتئذ، يزيد بن معاوية، نساء وأطفال الحسين وأخوته وأصحابه.