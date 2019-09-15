إخماد حريق داخل فندق في كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت، اليوم، من اخماد حادث حريق اندلع في الطابق الخامس بأحد الفنادق في المدينة القديمة وسط محافظة كربلاء".

وأضاف أن "الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية"، مبيناً أن الخسائر مادية فقط".