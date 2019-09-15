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إخماد حريق داخل فندق في كربلاء

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أفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء، الأحد، بإخماد حريق اندلع داخل فندق وسط المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت، اليوم، من اخماد حادث حريق اندلع في الطابق الخامس بأحد الفنادق في المدينة القديمة وسط محافظة كربلاء".

وأضاف أن "الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية"، مبيناً أن الخسائر مادية فقط".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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