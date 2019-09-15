الداخلية: اعتقال متهمة حاولت ادخال حبوب مخدرة لشقيقها الموقوف بمركز للشرطة

اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن اعتقال متهمة حاولت ادخال حبوب مخدرة لشقيقها الموقوف باحد مراكز الشرطة في بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المفتشات العاملات في مراكز الشرطة المحلية التابعة لشرطة بغداد، وخلال التفتيش الدقيق يقبضن على متهمة حاولت إدخال نحو 20 حبة مخدرة الى داخل احد المراكز".
وأضاف أن المتهمة حاولت "اعطاءها الى شقيقها الموقوف في المركز"، مشيراً الى "اتخاذ بحقها الإجراءات القانونية اصوليا".
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