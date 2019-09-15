الاعلام الامني تعلن ضبط وكرين يحتويان صواريخ وعبوات في ديالى

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، ضبط وكرين يحتويان صواريخ وعبوات ناسفة في محافظة ديالى.
واضافت الخلية، أن "هذه المضبوطات تم تفجيرها من قبل مفرزة المعالجة، كما تم العثور على وكر يحتوي 7 صواريخ قاذفة RBG7 وزورق صنع محلي كان يستخدم من قبل عناصر ارهابية للتنقل على ضفتي نهر ديالى، فضلا عن مواد طبية واخرى غذائية وافرشة".
وتابعت الخلية، "في حين نفذت قوة مشتركة من فوج المهامات الخاصة التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وفوج استخبارات واستطلاع قيادة فرقة المشاة الخامس واجب مداهمة وتفتيش في منطقة العظيم قرب قرية البو محمد، وعثرت خلاله على وكر يحتوي مدفعي SPG9 وركيزة و3 قنابر هاون 120 ملم على شكل عبوة ناسفة، فضلا عن عبوة محلية الصنع وحشوة SPG9 وصاروخ يحمل على الكتف ورشاشتي BKS واخرى RBK وسلك تفجير و1000 اطلاقة من عتاد رشاشة BKS و500 اطلاقة عتاد 14،5 و9 زعانف هاون عيار 60 وعلبة c4 وسبطانة احادية و7 مساطر تفجير و25 قنبرة هاون 60 ملم ومواد اخرى".
وبينت الخلية، أنه "تم استطحاب المواد من قبل قوة تابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية".
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