واشنطن: مستعدون للتحرك حال أي هجوم إيراني على السعودية

أكدت كيليان كونواي المستشارة في البيت الأبيض، الأحد، أن القوات الأمريكية مستعدة للتحرك حال أي هجوم إيراني على السعودية.
وقالت كونواي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عقب الهجوم على منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية، إن "وزارة الطاقة الأمريكية، مستعدة للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي".
وأضافت أن "الولايات المتحدة، مستعدة للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إذا لزم الأمر، لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة العالمية، التي ستتأثر باستهداف أرامكو".
وأوضحت كونواي: "كان من غير المستبعد أن يعقد الرئيس دونالد ترامب لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن هذا الهجوم لن يساعد على ذلك الاحتمال".
وأضافت أن "الولايات المتحدة، مستعدة للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إذا لزم الأمر، لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة العالمية، التي ستتأثر باستهداف أرامكو".
وأوضحت كونواي: "كان من غير المستبعد أن يعقد الرئيس دونالد ترامب لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن هذا الهجوم لن يساعد على ذلك الاحتمال".
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