امن الحشد: شن هجمة إعلامية عبر تصريحات غير منضبطة إساءة واضحة لممثلي الشعب

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "في ظل إنجازات المديرية التي تحققت ضد الارهاب والفاسدين يستغرب امن الحشد الشعبي من مهاجمته من قبل احد أعضاء مجلس النواب وشنه حملة من الاتهامات دون دليل مسوغ"، لافتة الى أن "شن هجمة إعلامية عبر تصريحات غير منضبطة إساءة واضحة لممثلي الشعب في البرلمان".وأضافت المديرية، "في الوقت الذي ننأى بانفسنا عن الوصول للمستوى الذي وصل اليه النائب من اللفاظ واستغلاله منابر إعلامية لمهاجمة الآخرين دون دليل، فاننا سنستخدم الاطر القانونية إزاءه ونحن نثق بمهنية القضاء العراقي العادل ولا نتعامل مباشرة مع من يريد تشويه سمعة مؤسسات الدولة من اجل أهدافا مشبوهة".

يشار الى أن النائب كاظم الصيادي أعلن، اليوم الاحد، ان قوة يقال انها تابعة للحشد الشعبي حاولت "اختطافه".