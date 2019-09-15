عبدالمهدي يستقبل رؤساء شركات سيمنس الالمانية واكوا باور السعودية وجي اي الامريكية

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل رؤساء شركات سيمنس الالمانية واكوا باور السعودية وشركة جي اي الامريكية، كلا على انفراد" .

واضاف المكتب، أنه "جرى متابعة خارطة طريق قطاع الكهرباء مع رئيس شركة سيمنس جو كايزر والتزاماتها من اجل تحقيق كهرباء مستقرة قبل الصيف المقبل، وشدد رئيس مجلس الوزراء على انجاز شركة سيمنس لتعاقداتها وفق المدد الزمنية المتفق عليها ضمن افضل الموافقات العالمية" .



وتابع المكتب، أن "رئيس شركة اكوا باور محمد عبدالله ابونيان اعرب عن حرص القيادة السعودية على توثيق العلاقة مع العراق، ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وعرض رئيس الشركة خدماتها في مشاريع الكهرباء والماء والربط الخليجي".

ولفت المكتب الى ان "عبد المهدي بحث مع شركة جي اي، جون رايس ورئيس فرع جي اي في الشرق الاوسط جو انيس، بحضور السفير الامريكي ببغداد، الالتزامات التي قطعتها الشركة بتوفير طاقات جديدة ومستمرة" .



وأبدى رئيس مجلس ادارة الشركة رغبته في "التعاون والشراكة مع العراق والعمل على تجهيز الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين" .