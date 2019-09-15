نتنياهو يكرر تهديده: سنفرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات

كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الأحد، خلال جلسة الحكومة الأسبوعيّة التي عقدت في غور الأردن، تهديده بإحلال ما سماها "السيادة الإسرائيلية" على كافة المستوطنات في الضفة الغربية.
وأعلن نتنياهو أنه اختار طاقم عمل، يرأسه مدير عام مكتبه، لبلورة "خطّة لإحلال السيادة على الأغوار وشمال البحر الميت، فور إقامة الحكومة المقبلة في الكنيست المقبلة".
وفي جلسة اليوم بغور الأردن، صادقت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع على شرعنة البؤرة الاستيطانيّة العشوائيّة "مفوؤوت يريحو"، قرب أريحا، بعدما تراجع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، عن موقفه السابق الرافض لشرعنة البؤرة في فترة الانتخابات.
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