المالكي: الموصل واهلها دعاة مركزية الدولة ودفعوا ثمن وطنيتهم والتزامهم العالي

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد، ان الموصل واهلها دعاة مركزية الدولة، مشيرا الى انهم دفعوا ثمن وطنيتهم والتزامهم العالي.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم وفد من عشائر ووجهاء محافظة نينوى"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء مناقشة الاوضاع في المحافظة وكيفية ايجاد الحلول والمعالجات الحقيقية للمشاكل التي تواجه مسيرة البناء والاعمار وتوفير الخدمات لابناء الموصل".

وقال المالكي خلال اللقاء ان "الموصل واهلها دفعو ثمن وطنيتهم والتزامهم العالي فهم دعاة مركزية الدولة"، مشيرا الى ان "المدينة تضم نسيجاً اجتماعياً متآلفاً".

وشدد على ضرورة "استثمار وتوظيف هذا التنوع من اجل تعزيز الثقة والمشاركة لتحقيق تطلعات وامال ابناء المحافظة"، مؤكدا "اهمية العمل بروح الفريق الواحد وتنسيق الجهود بين القوى السياسية والمواطن من اجل تجاوز التحديات، والشروع في اكمال عملية إعمار المدن التي تضررت من جراء الاٍرهاب والمساهمة في اعادة النازحين".

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وجدد المالكي رفضه "ان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول".

من جانبهم، اعرب شيوخ ووجهاء عشائر الموصل عن سعادتهم بلقاء المالكي، واعلنوا عن وقوفهم يداً بيد مع ابناء شعبهم الغيارى في جميع محافظات البلاد لدحر مؤامرات الاعداء وبناء العراق الجديد.

وطرحوا العديد من المشاكل في مناطقهم ، حيث أبدى المالكي اهتمامه الكبير بها والسعي الدؤوب لايجاد الحلول والمعالجات لها بالتنسيق مع الجهات المختصة".