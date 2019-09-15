اخبار العالم / اخبار العراق

خبير قانوني: لا صلاحية لرئيس الوزراء أو البرلمان برفض استقالة الوزير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، عدم وجود صلاحية دستورية أو قانونية لرئيس الوزراء أو مجلسي الوزراء والنواب في رفض استقالة الوزير.
وقال حرب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "لم يمنح الدستور والنظام القانوني العراقي بما فيه نظام مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 وقانون مجلس النواب ونظامه الداخلي صلاحية رفض استقالة الوزير".

وأضاف، أن "قانون الخدمة المدنية الخاص بالموظفين الذي خلا من صلاحية رفض الاستقالة أو عدم قبولها يؤكد ذلك، وتعتبر الاستقالة نافذة بمجرد تقديمها وأخذها وارداً في سجل الواردة الخاص بالوزارة أو سجل الأمانة العامة لمجلس الوزراء".


ومضى حرب إلى القول: "لذا فإن ما ينادي به الوزير السابق علاء العلوان يسقط عنه الاستجواب لأن الاستجواب يكون للوزير في الخدمة".

يذكر أن وزير الصحة علاء العلوان قدم، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، فيما قدم شكره للرئاسات الثلاث وللجميع على ما قدموه من دعم له.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبير قانوني: لا صلاحية لرئيس الوزراء أو البرلمان برفض استقالة الوزير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا