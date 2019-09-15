خبير قانوني: لا صلاحية لرئيس الوزراء أو البرلمان برفض استقالة الوزير

أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، عدم وجود صلاحية دستورية أو قانونية لرئيس الوزراء أو مجلسي الوزراء والنواب في رفض استقالة الوزير.
وأضاف، أن "قانون الخدمة المدنية الخاص بالموظفين الذي خلا من صلاحية رفض الاستقالة أو عدم قبولها يؤكد ذلك، وتعتبر الاستقالة نافذة بمجرد تقديمها وأخذها وارداً في سجل الواردة الخاص بالوزارة أو سجل الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
ومضى حرب إلى القول: "لذا فإن ما ينادي به الوزير السابق علاء العلوان يسقط عنه الاستجواب لأن الاستجواب يكون للوزير في الخدمة".
يذكر أن وزير الصحة علاء العلوان قدم، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، فيما قدم شكره للرئاسات الثلاث وللجميع على ما قدموه من دعم له.
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