طائرة مسيرة تخترق أجواء الكويت وتحلّق فوق قصر الأمير

اخترقت طائرة مسيّرة بدون طيّار "درون" أجواء دولة الكويت، فجر أمس السبت، وحلّقت فوق قصر "دار سلوى" المقرّ الخاص لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي يقع في منطقة البدع بمحافظة حولي.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، فقد تلقّت الأجهزة الأمنية المعنية بلاغاً يفيد بأنّ طائرة مسيّرة من دون طيار "درون" اخترقت أجواء الكويت، فجر أمس السبت، وعندما وصلت إلى محيط "دار سلوى" هبطت إلى ارتفاع 250 متراً.
ونقلت "الراي" عن مصادر "معنية" قولها إنّ "الطائرة المسيّرة من النوع الكبير، يصل طولها إلى نحو 3 أمتار وحجمها بحجم سيارة صغيرة، حامت فوق "دار سلوى" لفترة مشعلة كشافاتها الأمامية ثم غادرت".
ونقلت "الراي" عن مصادر "معنية" قولها إنّ "الطائرة المسيّرة من النوع الكبير، يصل طولها إلى نحو 3 أمتار وحجمها بحجم سيارة صغيرة، حامت فوق "دار سلوى" لفترة مشعلة كشافاتها الأمامية ثم غادرت".
وأضافت المصادر أنّ الطائرة "قدمت من جهة البحر، واقتربت من شاطئ البدع، حيث فتحت الكشاف الأمامي لمدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك حامت فوق قصر "دار سلوى" وعادت إلى دوار البدع ثم اتجهت الى داخل مدينة الكويت".
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