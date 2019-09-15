خلية الصقور تدمر مخزنا لـ'داعش' اعد بالتزامن مع شهر محرم في عكر السعدان

اعلن الخبير الامني فاضل ابو رغيف، الاحد، ان خلية الصقور دمرت مخزنا لـ"داعش" في عكر السعدان، مبينا انه اعد بالتزامن مع شهر محرم. وقال ابو رغيف في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "خلية الصقور وفريقها التكتيكي وبإشراف ق.ع المشتركة وفق17، فككت مضافة ومخزناً لداعش في منطقة عكر السعدان جنوب بغداد"، مبينا ان "المخزن اعد بالتزامن مع شهر محرم". واضاف ان "المخزن يضم 20 عبوة جلكان و332 صواعق تفجير و155 مؤقت تفجير وفتائل وموصلات تفخيخ".



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