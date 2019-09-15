محافظ نينوى يوجه بحبس المقاولين المتأخرين في تسليم مشاريعهم

وجه محافظ نينوى منصور المرعيد، اليوم الاحد، بحبس المقاولين المتأخرين في تسليم المشاريع المحالة اليهم ضمن المدد الزمنية او المخالفين للضوابط.

وقال المرعيد، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "ترأس اجتماع ضم عدد من المقاولين مع منظمة ( UNDP)"، مشددا خلال الاجتماع "ضرورة تنفيذ شركات المقاولات للمشاريع المحالة اليها في المدة الزمنية المحدد ووفق المواصفات الفنية المتفق عليها في عقود الإحالة".



وأكد المرعيد ان "هناك عقوبات مشددة ستطبقها إدارة المحافظة وفق القانون على عدد من الشركات المنفذة للمشاريع بعد تلكؤ عدد منها في تنفيذ تلك المشاريع او تقصيرها في انجازها ضمن المدة المحددة او خارج المواصفات المتفق عليها وهو ما قد يتسبب في انعكاسها سلبا على الخدمات وتأثيرها بشكل مباشر على المواطنين سيما بما يتعلق بعمل الشركات المنفذة للجسور والمجسرات. ووجه المحافظ بحبس المقاولين الذين يخالفون التعليمات الخاصة بتنفيذ المشاريع كون لا وجود لخيار اخر امام الحكومة المحلية سوى اللجوء الى معاقبة بعض المقاولين بالحبس ليكونوا عبرة لغيرهم بعد محاولة البعض منهم الاستفادة من جراحات المحافظة عبر التحايل على القانون والإجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع".



واشار في الوقت نفسه الى "دعمه لجميع الشركات التي تلتزم بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية الخاصة بالمشاريع الستراتجية"، لافتا الى ان "هناك الكثير من المنظمات التي تعكف على تقديم الدعم للمحافظة للاخراجها من واقعها الذي تعيشه فيما تحاول بعض الشركات المنفذة للمشاريع من داخل المحافظة بمحاولة التربح من تلك المشاريع وهو ما نرفضه قطعا وسنعمل على التصدي له ومعاقبة جميع المخالفين".