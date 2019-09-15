نائب يوجه تحذيراً إلى المفتشين العموميين

وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "ندعو الوزراء ونحملهم المسؤولية في حال قيام مكاتب المفتشين العمومين بالتظاهر أثناء الدوام الرسمي وترك عملهم الرسمي والتسريب ليوم التظاهرة مخالفين بذلك قانوني انضباط موظفي الدولة والخدمة المدنية".وحذر الموسوي، "المفتشين العموميين من استغلال موظفي مكاتبهم والزج بهم بتظاهرات لحماية مناصبهم وعروشهم، وبخلافه فان الوزير والمفتش العام يتحملون المسوؤلية القانونية في حالة ترك أي موظف عمله الرسمي".

وكانت النائبة عالية نصيف اعتبرت، اليوم الأحد، أنه "من المعيب" على بعض المفتشين "تحريض" موظفيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي و"الكروبات"، على التظاهر .