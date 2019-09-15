العراق ينفي استخدام اراضيه لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة

وجاء في بيان صدر، اليوم، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن العراق ينفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام اراضيه لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيّرة.وأكدت الحكومة العراقية، التزامها الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه، مشددة على أنها ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور ، وقد شكلت لجنة من الاطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات.

ودعا العراق جميع الأطراف الى التوقف عن الهجمات المُتبادَلة، والتسبب بوقوع خسائر عظيمة في الأرواح والمنشآت.

وأكدت الحكومة العراقية بأنها تتابع باهتمام بالغ هذه التطوُّرات، وتتضامن مع أشقائها وتعرب عن قلقها من ان التصعيد والحلول العسكرية تعقد الأوضاع الإنسانيّة والسياسية، وتهدّد امننا المشترك والأمن الإقليميّ والدوليّ.



وجددت دعوتها الى التوجّه لحلِّ سلميّ في اليمن، وحماية أرواح المدنيّين، وحفظ أمن البلدان الشقيقة، داعية دول العالم، ولاسيّما دول المنطقة، إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية والاضطلاع بمُبادرات تضع حدّاً لهذه الحرب التي لا رابح فيها، والتي لا تسفر سوى عن خسائر بشرية عظيمة، وتدمير البنى التحتية، والحيويّة.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية، في وقت سابق اليوم، بأن الاعتداء الذي استهدف أمس معملين كبيرين تابعين لشركة "أرامكو" في المملكة السعودية وتبنته جماعة الحوثيين اليمنية "نفذ من العراق".

كما أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على "تويتر" إلى غياب أي أدلة على أن الهجوم الذي استهدف المعملين في محافظة بقيق وهجرة خريص نفذ من اليمن.

كما أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن خبراء سعوديين وأمريكيين يحققون في احتمال استخدام صواريخ كروز في الهجوم أطلقت من العراق أو إيران.