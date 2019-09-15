اكد نائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاحد، عزمه ممارسة ضغوطا على لجنة متابعة ملف المغيبين، مشددا على ضرورة الوصول الى قرارات حاسمة بهذا الملف باسرع وقت.
وأضاف الصفار، ان "هناك العديد من الاشخاص الغائبين حتى اللحظة وعوائلهم بانتظارهم وتريد معرفة مصيرهم، فأن كانوا احياء وعليهم مؤشرات امنية فيتم ابلاغ ذويهم بمكانهم وان كانوا ابرياء يطلق سراحهم وان كانوا اموات فيتم اعلام ذويهم كي ينهوا هذا الملف والوصول الى نتيجة"، مشددا على ان "اللجنة سوف تجتمع وتتفق على اليات لادارة العمل ونحن بانتظار ماتصل اليه".
واكد الصفار، "اننا سنضغط على اللجنة كي تسرع بعملها وتصل بقرارات حاسمة ونهائية لاننا جميعا كممثلين للشعب محرجين امام هذا الملف الخطير جدا".
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت السبت، 14 ايلول 2019، على تشكيل لجنة لادارة ومتابعة ملف المغيبين.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: سنمارس ضغوطا على لجنة المغيبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.