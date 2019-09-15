نائب: سنمارس ضغوطا على لجنة المغيبين

وقال احمد الصفار في حديث لـ الخليج 365، إن "الظروف التي مرت بالبلد كانت عصيبة جدا وسقطت عدد من المحافظات بيد التنظيم الارهابي وحصل خلل كبير في النسيج الاجتماعي العراقي وابتعاد بين مكونات الشعب سواء مذهبيا او قوميا"، مبينا ان "قرار مجلس النواب تشكيل لجنة لغرض الوقوف على حقيقة ملف المغيبين هو خطوة مهمة نتيجة لحساسية هذا الملف".وأضاف الصفار، ان "هناك العديد من الاشخاص الغائبين حتى اللحظة وعوائلهم بانتظارهم وتريد معرفة مصيرهم، فأن كانوا احياء وعليهم مؤشرات امنية فيتم ابلاغ ذويهم بمكانهم وان كانوا ابرياء يطلق سراحهم وان كانوا اموات فيتم اعلام ذويهم كي ينهوا هذا الملف والوصول الى نتيجة"، مشددا على ان "اللجنة سوف تجتمع وتتفق على اليات لادارة العمل ونحن بانتظار ماتصل اليه".

واكد الصفار، "اننا سنضغط على اللجنة كي تسرع بعملها وتصل بقرارات حاسمة ونهائية لاننا جميعا كممثلين للشعب محرجين امام هذا الملف الخطير جدا".



وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت السبت، 14 ايلول 2019، على تشكيل لجنة لادارة ومتابعة ملف المغيبين.