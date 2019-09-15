مسؤول محلي بنينوى: المحافظة دخلت بدوامة صراع الاحزاب التي بسطت نفوذها عليها

افاد مسؤول محلي في نينوى، ان المحافظة دخلت بدوامة صراع الاحزاب التي بسطت نفوذها عليها، مبينة ان الصراع مستمر وقد يتسبّب بفتنة ومشاكل داخلية إذا لم يوضع له حد خلال الفترة القريبة.

وقال المسؤول في تصريح صحافي إن "المحافظة بعد أن خرجت من سيطرة داعش دخلت في دوامة صراع الاحزاب التي بسطت نفوذها عليها، مع استمرار أزمة سنجار وسيطرة حزب العمال الكردستاني على المنطقة، وصمت الحكومة إزاء ذلك".

واضاف ان "كل جهة سياسية تعمل على تنفيذ أجندتها على حساب مصلحة المحافظة"، موضحا ان "الحكومة لم تقدّم شيئاً للمحافظة، التي بات مستقبلها مهدداً في ظل الصراعات المستمرة فيها".

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وأكد أنه "ليست هناك جهة، أو مكوّن في المحافظة، لا يدفع ثمن هذه الأزمات"، لافتا إلى أنّ "الصراع مستمر، قد يتسبّب بفتنة ومشاكل داخلية إذا لم يوضع له حد خلال الفترة القريبة".

ودعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، في وقت سابق، الى ابعاد المحافظة عن الصراعات السياسية والحزبية، فيما لفت الى أنه في حال اي تغيير فيجب ترشيح شخصيات ذات مهنية تشعر بمعاناة ابناء المحافظة وبعيدة عن التحزب.