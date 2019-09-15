نائب يدعو الحكومة لمنع إقامة المنطقة الحرة الكويتية: إنشاؤها قتل للموانئ العراقية

دعا النائب عن سائرون مظفر الفضل، الأحد، الحكومة العراقية إلى منع إقامة المنطقة الحرة الكويتية، معتبراً إنشاء تلك المنطقة "قتلاً" للموانئ العراقية.
وقال الفضل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نطالب الحكومة العراقية ورئاسة البرلمان بمنع إقامة المنطقة الحرة العراقية الكويتية كونها تسبب ضرراً بليغاً للموانئ العراقية".
وأضاف الفضل، أن "إنشاء مثل هذه المنطقة يعتبر قتلاً للموانئ العراقية"، داعياً إلى "جعل المنطقة الحرة في منفذ طريبيل أو منفذ الوليد أو عرعر".
وتابع، أن "هذا الإجراء الكويتي لإنشاء المنطقة الحرة قرب الحدود العراقية حصل بعد تريث العراق بالربط السككي الكويتي العراقي إلى أوروبا"، مبيناً أن "إنشاء هذه المنطقة الحرة سيجعل البضائع تصدر عن طريق ميناء مبارك الكويتي".
وأضاف الفضل، أن "إنشاء مثل هذه المنطقة يعتبر قتلاً للموانئ العراقية"، داعياً إلى "جعل المنطقة الحرة في منفذ طريبيل أو منفذ الوليد أو عرعر".
وتابع، أن "هذا الإجراء الكويتي لإنشاء المنطقة الحرة قرب الحدود العراقية حصل بعد تريث العراق بالربط السككي الكويتي العراقي إلى أوروبا"، مبيناً أن "إنشاء هذه المنطقة الحرة سيجعل البضائع تصدر عن طريق ميناء مبارك الكويتي".
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