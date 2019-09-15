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اعادة افتتاح شارع رئيسي في الدورة مغلق منذ 10 سنوات

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن اعادة افتتاح شارع رئيسي في الدورة جنوبي بغداد، مبينة ان الشارع مغلق منذ 10 سنوات.

وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي في حديث لـ الخليج 365، انه "تم افتتاح شارع الشرطة الذي يضم منطقة ابو طيارة والشرطة والمصافي في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

 

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واضاف ان "هذا الشارع مغلق منذ 10 سنوات"، مشيرا الى ان "افتتاحه سيقلل من الزخم المروري الحاصل في المنطقة".

 

يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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