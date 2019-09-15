اعادة افتتاح شارع رئيسي في الدورة مغلق منذ 10 سنوات

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن اعادة افتتاح شارع رئيسي في الدورة جنوبي بغداد، مبينة ان الشارع مغلق منذ 10 سنوات.

وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي في حديث لـ الخليج 365، انه "تم افتتاح شارع الشرطة الذي يضم منطقة ابو طيارة والشرطة والمصافي في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

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واضاف ان "هذا الشارع مغلق منذ 10 سنوات"، مشيرا الى ان "افتتاحه سيقلل من الزخم المروري الحاصل في المنطقة".

يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.