نص استقالة وزير الصحة التي قدمها لعبد المهدي

تنشر وكالة الخليج 365، نص استقالة وزير الصحة علاء الدين العلوان التي قدمها الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وقدم العلوان شكره للجميع في مجلس الوزراء ومجلس النوّاب وفي وزارة الصحة والبيئة الذين تعاونوا معه في أداء مهمّته. وادناه نص استقالة وزير الصحة: Advertisements

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